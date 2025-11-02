Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-11-2025 ore 12 | 25
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla autostrada Roma Teramo per un'auto in panne in galleria si sono formate code al km 19 circa tra Tivoli e Castel Madama in direzione Teramo ci sposiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code per traffico intenso tra le uscite Romanina diamo uno sguardo alle consolari su via Cassia fila in prossimità di Sutri in entrambi i sensi di marcia rimaniamo su via Cassia Si procede a rilento tral Olgiate La storta nelle due direzioni il raccordo anulare la Giustiniana verso Viterbo ci possiamo su via Casilina file tra Borghesiana e finocchio In entrambe le direzioni proseguiamo sulla Casilina code all'altezza di San Cesareo verso Valmontone Concludiamo con il trasporto ferroviario i lavori sul nuovo ponte di via Giulio Rocco per consentire gli interventi a cura di Astral Spa sabato 8 novembre sulla ferrovia regionale Metromare la circolazione Sara interrotta per l'intera giornata tra le di Vitinia e Porta San Paolo dove saranno attivi bus sostitutivi la circolazione Sara regolare tra le stazioni di Vitinia è Cristoforo Colombo contestualmente la metro B B1 resterà chiusa e saranno attivate due buste sostitutive mb1 Laurentina Rebibbia e mb2 Piazza Bologna viale Jonio maggiori dettagli su infomobilità punto Acea Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Argomenti simili trattati di recente
#Eventi | #manifestazioni | #viabilità I principali eventi previsti nella città di Roma nel #weekend Sabato #1novembre - XVII Edizione "Corsa dei Santi", sabato 1° novembre. Chiusure e deviazioni al traffico Qui dettagli - "Giro delle 4 basiliche", corsa podisti - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità Eur, il 21 e 22 ottobre evento al centro congressi "La Nuvola": la viabilità https://romamobilita.it/it/node/26719 - X Vai su X
Niente blocco dei diesel euro 4 e 5 a Roma, la Regione vara la nuova ztl - Fascia Verde di Roma: non ci sarà il blocco dei veicoli Euro 4 ed Euro 5, e l'avvio del sistema di accessi in deroga e del Move- ansa.it scrive
Roma, Ztl Fascia Verde: chi non potrà più circolare e quando - Gualtieri firma l'ordinanza: dal 1 novembre scattano le nuove regole del traffico. Segnala rainews.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-10-2025 ore 18:40 - Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della Regione la più un incidente che ha coinvolto più veicoli ... Da romadailynews.it