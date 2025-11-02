Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-11-2025 ore 12 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla autostrada Roma Teramo per un'auto in panne in galleria si sono formate code al km 19 circa tra Tivoli e Castel Madama in direzione Teramo ci sposiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code per traffico intenso tra le uscite Romanina diamo uno sguardo alle consolari su via Cassia fila in prossimità di Sutri in entrambi i sensi di marcia rimaniamo su via Cassia Si procede a rilento tral Olgiate La storta nelle due direzioni il raccordo anulare la Giustiniana verso Viterbo ci possiamo su via Casilina file tra Borghesiana e finocchio In entrambe le direzioni proseguiamo sulla Casilina code all'altezza di San Cesareo verso Valmontone Concludiamo con il trasporto ferroviario i lavori sul nuovo ponte di via Giulio Rocco per consentire gli interventi a cura di Astral Spa sabato 8 novembre sulla ferrovia regionale Metromare la circolazione Sara interrotta per l'intera giornata tra le di Vitinia e Porta San Paolo dove saranno attivi bus sostitutivi la circolazione Sara regolare tra le stazioni di Vitinia è Cristoforo Colombo contestualmente la metro B B1 resterà chiusa e saranno attivate due buste sostitutive mb1 Laurentina Rebibbia e mb2 Piazza Bologna viale Jonio maggiori dettagli su infomobilità punto Acea Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

