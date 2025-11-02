Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-11-2025 ore 11 | 25

Astral infomobilità buona domenica e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura le notizie sul traffico su via Cassia code per traffico intenso in prossimità di Sutri in direzione Viterbo su via Salaria rallentamenti all'altezza di Passo Corese in entrambi i sensi di marcia su via Casilina si sta in fila tra Borghesiana e finocchio In entrambe le direzioni proseguendo su via Casilina code all'altezza di San Cesareo verso Valmontone per il trasporto pubblico capitolino In occasione della commemorazione dei defunti per tutta la giornata di oggi 2 novembre è intensificata la rete delle linee bus ci che raggiungono i cimiteri cittadini maggiori dettagli sono consultabili sul nostro sito infomobilità Punto Astral Spa e rimaniamo in ambito del trasporto pubblico per permettere i lavori programmati sul tratto sopraelevato della tangenziale est fino al 7 dicembre il servizio tram Sara sospeso e sostituito da bus che seguirà se si percorsi da Giorgia Longo e Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

