Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-11-2025 ore 10 | 25
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione al momento si è regolare sulla gran parte della rete viaria regionale segnaliamo su via Salaria rallentamenti all'altezza di Passo Corese in entrambi i sensi di marcia e sulla Casilina si sta in fila tra Borghesiana e finocchio In entrambe le direzioni ricordiamo inoltre che per agevolare gli spostamenti nella giornata di oggi domenica 2 novembre in fascia oraria 922 è in vigore sulle autostrade lo stop ai mezzi pesanti con Massa superiore alle 7:30 Concludiamo con il trasporto pubblico capitolino in occasione del ponte di Ognissanti nella giornata di oggi 2 novembre i Fori Imperiali sono pedonalizzata ti pertanto la circolazione veicolare sono scesa e contestualmente sono deviate le linee buste di zona ricordiamo che per tutta la giornata il trasporto pubblico capitolino effettuerà l'orario festivo da George Alonzo e Astral infomobilità al momento è tutto grazie Attenzione è il prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
News recenti che potrebbero piacerti
#Eventi | #manifestazioni | #viabilità I principali eventi previsti nella città di Roma nel #weekend Sabato #1novembre - XVII Edizione "Corsa dei Santi", sabato 1° novembre. Chiusure e deviazioni al traffico Qui dettagli - "Giro delle 4 basiliche", corsa podisti - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità Eur, il 21 e 22 ottobre evento al centro congressi "La Nuvola": la viabilità https://romamobilita.it/it/node/26719 - X Vai su X
Niente blocco dei diesel euro 4 e 5 a Roma, la Regione vara la nuova ztl - Fascia Verde di Roma: non ci sarà il blocco dei veicoli Euro 4 ed Euro 5, e l'avvio del sistema di accessi in deroga e del Move- Secondo ansa.it
Roma, Ztl Fascia Verde: chi non potrà più circolare e quando - Gualtieri firma l'ordinanza: dal 1 novembre scattano le nuove regole del traffico. Si legge su rainews.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-10-2025 ore 18:40 - Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della Regione la più un incidente che ha coinvolto più veicoli ... Da romadailynews.it