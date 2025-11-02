Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-11-2025 ore 10 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione al momento si è regolare sulla gran parte della rete viaria regionale segnaliamo su via Salaria rallentamenti all'altezza di Passo Corese in entrambi i sensi di marcia e sulla Casilina si sta in fila tra Borghesiana e finocchio In entrambe le direzioni ricordiamo inoltre che per agevolare gli spostamenti nella giornata di oggi domenica 2 novembre in fascia oraria 922 è in vigore sulle autostrade lo stop ai mezzi pesanti con Massa superiore alle 7:30 Concludiamo con il trasporto pubblico capitolino in occasione del ponte di Ognissanti nella giornata di oggi 2 novembre i Fori Imperiali sono pedonalizzata ti pertanto la circolazione veicolare sono scesa e contestualmente sono deviate le linee buste di zona ricordiamo che per tutta la giornata il trasporto pubblico capitolino effettuerà l'orario festivo da George Alonzo e Astral infomobilità al momento è tutto grazie Attenzione è il prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

