Astral infomobilità Buona domenica dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione al momento scorrevole sulla gran parte della rete viaria regionale unica eccezione incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata interna che causa code tra le uscite per Messina e Tor Bella Monaca continuiamo prudenza per la nebbia che riduce la visibilità in diversi tratti stradali e autostradali in caso di nebbia diminuire la velocità e rendersi visibili anche di giorno accendere Gli anabbaglianti che ci rendono più visibili e i fendinebbia ricordiamo inoltre che per agevolare gli spostamenti nella giornata di oggi domenica 2 novembre in fascia oraria 922 è in vigore sulle autostrade lo stop ai mezzi pesanti con Massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo Concludiamo con il trasporto ferroviario i lavori sul nuovo ponte di via Giulio Rocco per consentire gli interventi a cura di Astral Spa sabato 8 novembre sulla ferrovia regionale Metromare la circolazione sarà interrotta per l'intera giornata tra le stazioni Vitinia e Porta San Paolo dove saranno attivi bus sostitutivi la circolazione Sara regolare tra le stazioni di Vitinia è Cristoforo Colombo contestualmente la metro B B1 resterà chiusa e saranno arrivate due linee bus sostitutive mb1 Laurentina Rebibbia emp2 Piazza Bologna viale Jonio maggiori dettagli sul infomobilità punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-11-2025 ore 09:25