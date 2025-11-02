Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-11-2025 ore 07 | 25

Astral infomobilità buona domenica e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione priva di particolari criticità su gran parte della rete viaria regionale nelle prime ore di questa mattina attenzione alla nebbia visibilità ridotta in diverse zone della regione si raccomanda prudenza alla guida diamo uno sguardo ai cantieri sulla A1 Napoli nella notte tra il 3 e 4 novembre in fascia oraria 226 per lavori sarà chiusa al traffico all'uscita di Ceprano In entrambe le direzioni Provenendo da Napoli l'uscita consigliata e Pontecorvo mentre per chi viene da Roma si consiglia l'uscita a Frosinone Infine per il trasporto pubblico capitolino in occasione del periodo dedicato alla commemorazione dei defunti per tutta la giornata di oggi 2 novembre è intensificata la rete del rebus ci ti raggiungono i cimiteri cittadini maggiori dettagli sono consultabili sul nostro sito infomobilità Punto Astral Spa punto.

