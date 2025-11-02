Via Poerio dopo gli atti vandalici i volontari ripuliscono il campo
Decine di volontari al lavoro per sistemare il campo di via Poerio.“In tanti hanno risposto all’appello lanciato da Union Basket Novara, iniziativa condivisa da Basket College Novara e Polisportiva San Giacomo, per riportare l’area sportiva di via Poerio in condizioni di maggior decoro dopo i già. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Approfondisci con queste news
I NOSTRI RAGAZZI DELLA SERIE D DEBUTTANO DAVANTI AL LORO PUBBLICO È fissato per domani 25 ottobre alle 19.00 il debutto dei nostri falchi nel palazzetto di via Poerio, dopo la sconfitta contro il Sammichele della settimana scorsa, i ragazzi h - facebook.com Vai su Facebook