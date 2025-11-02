Vi racconto i nuovi imperativi geopolitici nell’era del cyberspazio L’analisi di Preziosa
Il cyberspazio ha assunto piena rilevanza geopolitica, costituendo una nuova dimensione del potere e ridefinendo le categorie tradizionali di sovranità, sicurezza e conflitto. Non è un ambiente immateriale, ma un’infrastruttura strategica globale che condiziona la competizione tra Stati, imprese e culture. La sicurezza nazionale dipende ormai dal controllo dei flussi informativi, dalla sovranità algoritmica e dalla resilienza cognitiva. Nel XXI secolo, il dominio della mente e dei dati sostituisce quello dei territori: chi governa connessioni, piattaforme e narrazioni esercita la vera egemonia. 🔗 Leggi su Formiche.net
