vesprini inventa il logo della lnd

E’ stato ricevuto in comune dal sindaco di Monte Urano Andrea Leoni e dall’assessore allo sport Mirko Steca che si sono voluti congratulare per l’importante traguardo raggiunto. Il monturanese 22enne Mattia Vesprini, fresco di laurea triennale presso l’Università Eurpea di Design di Pescara è stato selezionato per ridisegnare la brand identity, o in italiano l’immagine, della Lega nazionale Dilettanti, la più grande lega calcistica italiana con milioni di iscritti. Un’opportunità nata tramite il lavoro di tesi. "La Lnd si era rivolta alla nostra Università – racconta un sorridente Mattia - per dare una nuova identità al brand della Lega che doveva essere rinnovato, uniformato ed ad abbracciare tutte le realtà e i vari marchi presenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

