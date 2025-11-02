Versilia cade a Torrita Massarosa piega il Tau
Serie B. Il Versilia cade 4-1 contro il Torrita, a segno Galli, ma la bella notizia è il ritorno in campo, dopo 1 anno di assenza, di bomber Giorgio Tintori. Classifica: Antenore Padova 9; Italgronda Prato, Villafontana, Baraccaluga e Arpi Nova 5; Balca Poggese e Mattagnese 4; Torrita 3; Livorno 9 e Versilia 2; Bagnolo e Le Crete 1. Serie C2. Il MassarosaFamily Service piega 2-1 il Tau, grazie alla doppietta di Del Frate. Prestazione convincente. Si è rivisto quello spirito che l’anno scorso ci ha permesso di fare 10 vittorie di fila" assicura Matteo Panconi. Vince anche il Futsal Viareggio, 6-4 contro La 10 Livorno mentre l’Eis Versilia fa 2-2 contro il Maremma. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Calcetto. Il Versilia torna a sorridere. Bene il Massarosa - Super Gambino ne infila 3, portandosi a quota 9 in totale, ma a referto ci sono anche le doppiette di Bertolai e ... Si legge su lanazione.it
TOSCANA - Versilia, incendio boschi colline di Massarosa - Sono salite a circa 50 le persone sfollate dalle loro abitazioni a causa dell’incendio in corso da questa notte in Versilia nei boschi sulle colline di Massarosa (Lucca), dove almeno tre ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Incendio Massarosa, video: 80 ettari in fumo/ Versilia: 50 evacuati, animali in fuga - Incendio Massarosa, video: brucia la Versilia, 80 ettari in fumo e 50 evacuati (alcuni dei quali già rientrati a casa), animali in fuga. Da ilsussidiario.net