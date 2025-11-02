S lanciano la figura, segnano il punto vita e donano un’eleganza naturale a chi li indossa: i pantaloni a vita alta sono di nuovo in cima alle tendenze. Must have del guardaroba femminile, si reinventano ogni stagione tra tagli sartoriali, volumi morbidi e reinterpretazioni contemporanee. Ecco cinque outfit a cui ispirarsi per indossarli con stile. Dolcevita panna e pantaloni blu Con un dolcevita bianco panna, pantaloni sartoriali blu con pinces, mocassini in pelle nera e borsa da giorno da indossare sotto braccio. Leggi anche › Pantaloni a vita alta: la tendenza che veste bene ogni silhouette In denim con dolcevita blu scuro In denim, dalla gamba a palazzo ampia e wide leg, abbinati con un dolcevita blu a maniche corte, pochette intrecciata e stivaletti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Versatili e sempre chic: gli outfit con pantaloni a vita alta riscrivono le regole dello stile quotidiano