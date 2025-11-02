Verona Inter Zanetti non nasconde la rabbia | Rosso a Bisseck? Giovane veloce com’è quella palla la va a prendere Il suo commento
Verona Inter, Zanetti commenta l’episodio chiave del match: la percezione era di una situazione pericolosa, ma l’arbitro ha graziato Bisseck. Una sconfitta che brucia, arrivata al 93? con un autogol beffardo (1-2 contro l’Inter), ma che lascia dietro di sé una scia di polemiche pesantissime. A far infuriare l’ambiente dell’ Hellas Verona è il grave errore arbitrale arrivato al 66?, sul punteggio di 1-1, quando il difensore nerazzurro Yann Bisseck ha steso Giovane lanciato in campo aperto, rimediando solo un cartellino giallo. Un episodio che ha condizionato la partita e che l’allenatore gialloblù, Paolo Zanetti, ha commentato così ai microfoni di DAZN. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
