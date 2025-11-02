Verona Inter streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Verona Inter streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. VERONA INTER STREAMING TV – Oggi, domenica 2 novembre 2025, alle ore 12,30 Verona e Inter scendono in campo allo stadio Bentegodi di Verona, partita valida per la decima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Verona Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Verona e Inter sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

