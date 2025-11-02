Verona Inter Marelli prova a togliere i dubbi | Non c’erano gli estremi per l’espulsione di Bisseck vi spiego perchè

Verona Inter, Marelli difende l’arbitro: il pallone si stava allargando e Su?i? era in recupero, ecco perché non era chiara occasione da gol. Un episodio che pesa come un macigno sul risultato finale di Verona Inter (finita 1-2). L’Hellas recrimina, e molto, per la mancata espulsione del difensore nerazzurro Yann Bisseck, reo di aver steso Giovane lanciato a rete al 66?, sul punteggio di 1-1. L’arbitro ha optato per il cartellino giallo, scatenando le proteste furiose dei gialloblù. Ma secondo l’esperto di moviola Luca Marelli, la decisione del direttore di gara è stata corretta. Marelli: l’analisi dell’episodio chiave. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

