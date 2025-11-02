Verona Inter LIVE | Zielinski subito pericoloso alla partenza!

di Dario Bartolucci Appuntamento alle 12:30 al Bentegodi per Hellas Verona Inter, la sfida valevole per la 10^ giornata della Serie A 202526: seguila live con noi. Tutto pronto al Bentegodi per Hellas Verona Inter, la sfida di oggi valevole per la 10^ giornata del campionato di Serie A 202526. Gli scaligeri di Paolo Zanetti sono reduci dalla sconfitta per 3 ad 1 rimediata contro il Como e si trovano al 18esimo posto in classifica con 5 punti. I nerazzurri di Cristian Chivu, reduci dal successo per 3 a 0 contro la Fiorentina, si trovano al momento al quarto posto con 18 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Verona Inter LIVE: Zielinski subito pericoloso alla partenza!

Scopri altri approfondimenti

Verona-Inter, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA - X Vai su X

Verona-Inter evoca alcuni ricordi. ? Quali? Quelli dove Correa diventava un giocatore normale. ? Triplette, doppiette, Mvp, tutto quanto. ? Per fortuna sono solo ricordi. - facebook.com Vai su Facebook

Verona-Inter, formazioni ufficiali e risultato LIVE - L' Inter è rimasta imbattuta in tutte le ultime 28 partite di Serie A contro l’ Hellas Verona (23 vittorie, 5 pareggi), solamente contro la Sampdoria (30 tra il 1961 e il 1977) ha registrato una serie ... sport.sky.it scrive

Verona – Inter Diretta Tv e Streaming Live Serie A 10° Giornata - Inter in Diretta Tv e Streaming Live, 10° Giornata Serie A, Domenica 2 Novembre ore 12:30. Lo riporta stadiosport.it

Verona-Inter: orario, probabili formazioni, diretta e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - I nerazzurri vogliono bissare il netto successo ottenuto contro la Fiorentina, gli scaligeri alla ricerca della prima vittoria in campionato ... Come scrive tuttosport.com