Verona Inter LIVE 1-1 | Lautaro cerca la rete ma viene murato ultimi minuti più recupero per Frattesi

di Dario Bartolucci Appuntamento alle 12:30 al Bentegodi per Hellas Verona Inter, la sfida valevole per la 10^ giornata della Serie A 202526: seguila live con noi. Tutto pronto al Bentegodi per Hellas Verona Inter, la sfida di oggi valevole per la 10^ giornata del campionato di Serie A 202526. Gli scaligeri di Paolo Zanetti sono reduci dalla sconfitta per 3 ad 1 rimediata contro il Como e si trovano al 18esimo posto in classifica con 5 punti. I nerazzurri di Cristian Chivu, reduci dal successo per 3 a 0 contro la Fiorentina, si trovano al momento al quarto posto con 18 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Verona Inter LIVE 1-1: Lautaro cerca la rete ma viene murato, ultimi minuti più recupero per Frattesi

