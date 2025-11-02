Verona Inter LIVE 1-1 | Giovane pareggia i conti saltando secco Bastoni e infilando Sommer | ristabilità la parità

Internews24.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Dario Bartolucci Appuntamento alle 12:30 al Bentegodi per Hellas Verona Inter, la sfida valevole per la 10^ giornata della Serie A 202526: seguila live con noi. Tutto pronto al Bentegodi per Hellas Verona Inter, la sfida di oggi valevole per la 10^ giornata del campionato di Serie A 202526. Gli scaligeri di Paolo Zanetti sono reduci dalla sconfitta per 3 ad 1 rimediata contro il Como e si trovano al 18esimo posto in classifica con 5 punti. I nerazzurri di Cristian Chivu, reduci dal successo per 3 a 0 contro la Fiorentina, si trovano al momento al quarto posto con 18 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. 🔗 Leggi su Internews24.com

verona inter live 1 1 giovane pareggia i conti saltando secco bastoni e infilando sommer ristabilit224 la parit224

© Internews24.com - Verona Inter LIVE 1-1: Giovane pareggia i conti saltando secco Bastoni e infilando Sommer: ristabilità la parità

Argomenti simili trattati di recente

verona inter live 1LIVE - Hellas Verona-Inter 0-0, 7': Zielsinki trova una grande occasione, Montipò ci mette la mano - Qualche protesta per una trattenuta su Akanji sanzionata da Doveri con una punizione. Scrive msn.com

verona inter live 1Serie A, oggi Verona-Inter - La partita in diretta - Il Verona ospita l'Inter oggi, domenica 2 novembre, nel match che alle 12. Riporta msn.com

DIRETTA: Verona-Inter LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti della prima partita della domenica - La partita tra Verona e Inter di scena al Bentegodi dalle 12:30 di domenica: come vederla in diretta e tutti gli aggiornamenti. Riporta goal.com

Cerca Video su questo argomento: Verona Inter Live 1