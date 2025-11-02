Verona Inter LIVE 1-1 | Giovane pareggia i conti saltando secco Bastoni e infilando Sommer | ristabilità la parità

di Dario Bartolucci Appuntamento alle 12:30 al Bentegodi per Hellas Verona Inter, la sfida valevole per la 10^ giornata della Serie A 202526: seguila live con noi. Tutto pronto al Bentegodi per Hellas Verona Inter, la sfida di oggi valevole per la 10^ giornata del campionato di Serie A 202526. Gli scaligeri di Paolo Zanetti sono reduci dalla sconfitta per 3 ad 1 rimediata contro il Como e si trovano al 18esimo posto in classifica con 5 punti. I nerazzurri di Cristian Chivu, reduci dal successo per 3 a 0 contro la Fiorentina, si trovano al momento al quarto posto con 18 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Verona Inter LIVE 1-1: Giovane pareggia i conti saltando secco Bastoni e infilando Sommer: ristabilità la parità

