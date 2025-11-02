Verona Inter le polemiche non si placano! Scoppia la bufera negli studi Sky per l’esultanza di alcuni giornalisti al gol dei nerazzurri! La presa di posizione del direttore – VIDEO
Verona Inter, non si spengono le polemiche: bufera a Sky per l’esultanza di alcuni giornalisti. Durissima la reazione del direttore – VIDEO Il post-partita di Hellas Verona-Inter non è stato segnato soltanto dalle polemiche arbitrali, ma anche da un clamoroso episodio esploso negli studi di Sky Sport 24. Un video, diventato virale in poche ore, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Cartellino Giallo. . @lucabomber80 SU TIK TOK DOPO VERONA-INTER ‼️ - facebook.com Vai su Facebook
Verona-Inter 1-2, mancata espulsione per Bisseck? Cos'è successo - X Vai su X
Verona Inter, Zanetti non nasconde la rabbia: «Rosso a Bisseck? Giovane, veloce com’è, quella palla la va a prendere». Il suo commento - Verona Inter, Zanetti commenta l’episodio chiave del match: la percezione era di una situazione pericolosa, ma l’arbitro ha graziato Bisseck Una sconfitta che brucia, arrivata al 93′ con un autogol be ... Segnala juventusnews24.com
Verona-Inter 1-2: gli scaligeri protestano per un rosso non dato a Bisseck. I nerazzurri superano il Milan in classifica - Grandi proteste del Verona per un cartellino rosso mancato a Bisseck a metà ripresa per un fallo da ... milannews.it scrive
Verona-Inter, Bisseck doveva essere espulso? La decisione del Var, la regola. Ecco cosa è successo - La gara vinta dall'Inter in extremis sul campo dell'Hellas Verona, grazie all'autogol di Frese, ha lasciato diverse polemiche. Scrive msn.com