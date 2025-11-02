Verona Inter le formazioni ufficiali | le scelte di Zanetti e Chivu per il match del ‘Bentegodi’

Calcionews24.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Verona Inter, le formazioni ufficiali. Zanetti e Chivu hanno reso note le scelte per il match delle 12:30. Non mancano le sorprese fra i nerazzurri. Verona ed Inter aprono la domenica di Serie A. I nerazzurri devono vincere per accorciare ancora di più sul Napoli. Gli scaligeri sono a caccia di una impresa per provare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

verona inter le formazioni ufficiali le scelte di zanetti e chivu per il match del 8216bentegodi8217

© Calcionews24.com - Verona Inter, le formazioni ufficiali: le scelte di Zanetti e Chivu per il match del ‘Bentegodi’

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Verona-Inter, formazioni ufficiali: la decisione di Chivu su Pio Esposito e Bonny, a riposo anche Bastoni - Inter, formazioni ufficiali: la decisione di Chivu su Pio Esposito e Bonny, a riposo anche Bastoni. Lo riporta sport.virgilio.it

verona inter formazioni ufficialiVerona-Inter, le formazioni ufficiali: Bonny con Lautaro, confermato Sucic. Dove vederla in tv e streaming - L'Inter fa visita all'Hellas Verona con l'obiettivo di dare continuità alla vittoria schiacciante sulla Fiorentina ma soprattutto con la volontà di sfruttare la frenata del Napoli per andare a - Come scrive msn.com

Hellas VeronaInter: ecco le formazioni ufficiali - Inter formazioni ufficiali: ecco le scelte di Zanetti e Chivu per la decima giornata di Serie A 2025/26. generationsport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Verona Inter Formazioni Ufficiali