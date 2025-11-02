Verona Inter highlights | tutti i gol della sfida

Verona Inter highlights. All’ultimo respiro l’Inter vince a Verona in una gara che è diventata più difficile del previsto. Alla rete iniziale bellissima di Zielinski ha risposto il Verona con Giovane. Nel secondo tempo sotto il diluvio i nerazzurri non riescono a sfondare, rischiano anche di restare in 10 e di perderla ma poi nel recupero, al minuto 94, una sfortunata autorete di Frese consente all’Inter di trovare i tre punti e accorciare sul Napoli. Ecco i gol della gara. Verona Inter highlights. 0-1 GOAL! Piotr Zielinski gets the first with an incredible hit!! Hellas Verona 0-1 Inter. pic.twitter. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Scopri altri approfondimenti

#VeronaInter Capolavoro di Giovane per il pareggio nel finale di tempo - facebook.com Vai su Facebook

Verona-Inter, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA - X Vai su X

Verona-Inter: video, gol e highlights - Una sfortunata autorete di Frese al 94' consegna la seconda vittoria di fila alla squadra di Chivu, ora a - Secondo sport.sky.it

Verona-Inter, formazioni ufficiali e risultato LIVE - L' Inter è rimasta imbattuta in tutte le ultime 28 partite di Serie A contro l’ Hellas Verona (23 vittorie, 5 pareggi), solamente contro la Sampdoria (30 tra il 1961 e il 1977) ha registrato una serie ... Lo riporta sport.sky.it

Verona-Inter 1-2, pagelle: un autogol salva Chivu al 93', beffa Hellas, Bisseck graziato, quante polemiche - 2, i top e flop: Zielinski e Calhanoglu i migliori tra i nerazzurri, bene Giovane con la rete del pareggio. Scrive sport.virgilio.it