Verona Inter grave attacco del giornalista napoletano al Campionato di Serie A per il fatto di Bisseck! Cos’è successo

2 nov 2025

Inter News 24 Verona Inter, Alvino polemico sui social sull’episodio di Bisseck: «Così finisce il campionato italiano. Vergognatevi!». Nuova polemica firmata Carlo Alvino. Il giornalista, da sempre vicino all’ambiente Napoli, ha pubblicato un post al vetriolo su X in cui denuncia il presunto declino della Serie A, accusando dirigenti e commentatori di complicità nel rovinare il campionato. Nel suo messaggio di critica all’episodio di Bisseck in Verona Inter, Alvino scrive: «Nella foto si decreta la fine del campionato italiano di Serie A. Gli avvelenatori dei pozzi (Presidenti senza portafoglio e simili) hanno raggiunto lo scopo e i vassalli al commento sono complici! Vergognatevi!». 🔗 Leggi su Internews24.com

