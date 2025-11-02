Verona Inter grave attacco del giornalista napoletano al Campionato di Serie A per il fatto di Bisseck! Cos’è successo
Inter News 24 Verona Inter, Alvino polemico sui social sull’episodio di Bisseck: «Così finisce il campionato italiano. Vergognatevi!». Nuova polemica firmata Carlo Alvino. Il giornalista, da sempre vicino all’ambiente Napoli, ha pubblicato un post al vetriolo su X in cui denuncia il presunto declino della Serie A, accusando dirigenti e commentatori di complicità nel rovinare il campionato. Nel suo messaggio di critica all’episodio di Bisseck in Verona Inter, Alvino scrive: «Nella foto si decreta la fine del campionato italiano di Serie A. Gli avvelenatori dei pozzi (Presidenti senza portafoglio e simili) hanno raggiunto lo scopo e i vassalli al commento sono complici! Vergognatevi!». 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Verona-Inter ricca di polemiche. Ha fatto scalpore quanto è accaduto a Sky Sport. Il conduttore Luca Tommasini racconta in diretta il gol del definitivo 1-2 ma alle sue spalle si intravedono due persone che esultano e si abbracciano. Sui social è immediata - facebook.com Vai su Facebook
L' #Inter prende il massimo possibile da una partita difficilissima, soprattutto nel secondo tempo. Le statistiche non ingannino: il dominio di palla e territoriale è stato quasi sempre sterile contro un #Verona organizzatissimo e pericoloso a ogni ripartenza. Passo - X Vai su X
L'Inter si salva con un autogol al 93': Verona ko, Chivu a -1 dal Napoli - Nel recupero la deviazione di Frese condanna Zanetti e lancia Chivu in classifica ... Lo riporta msn.com
Calcio Serie A: Hellas Verona-Inter. Segui la diretta testuale - Anche a Como, mercoledì scorso, non sono mancate le occasioni, ma a porta ... Da rainews.it
L'Inter soffre a Verona, autogol al 94' le dà la vittoria - E' l'Inter a fare la partita, a gestire il possesso palla con il Verona tutto dietro la linea della palla e ... Secondo ansa.it