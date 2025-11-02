Verona Inter formazioni ufficiali | chance per Luis Henrique Bisseck confermato centrale

Verona Inter formazioni ufficiali. Pubblicate le scelte ufficiali degli allenatori in vista di Verona-Inter che inizierà tra meno di un’ora allo stadio Bentegodi. Mini turnover per Chivu che in difesa si affida ancora una volta a Bisseck centrale. Chance dall’inizio per Luis Henrique a destra mentre a sinistra riposa Dimarco e ci sarà Carlos Augusto. In mezzo riposa anche Barella con Sucic, Calhanoglu e Zielinski. Ancora bocciatura per Frattesi. Davanti il tandem Lautaro-Bonny. Verona Inter formazioni ufficiali. INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 31 Bisseck, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 8 Sucic, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 14 Bonny, 10 Lautaro. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it