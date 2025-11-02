Verona-Inter domenica 02 novembre 2025 ore 12 | 30 | formazioni quote pronostici Possibile NO GOL al Bentegodi

Infobetting.com | 2 nov 2025

Nel lunch match domenicale del decimo turno del campionato di Serie A si gioca al Bentegodi e sono di fronte Verona e Inter. I nerazzurri stanno vivendo un ottimo momento di forma visto che hanno ottenuto ben otto vittorie nelle ultime nove gare ufficiali, compresa quella di qualche giorno fa contro la Fiorentina. La squadra . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

