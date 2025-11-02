Verona Inter clamoroso al Bentegodi | fallo da ultimo uomo di Bisseck il difensore nerazzurro graziato da Doveri! Cosa è successo – FOTO

Verona Inter, polemiche al Bentegodi sul punteggio di 1-1: Bisseck ferma Giovane lanciato a rete, l’arbitro estrae solo il giallo ma era rosso. Scoppia la polemica al Bentegodi. In una partita tesa ed equilibrata, con il risultato fermo sull’1-1, l’episodio che infiamma la sfida arriva al 66° minuto e vede protagonista il difensore dell’Inter, Yann Bisseck. Il centrale nerazzurro è stato graziato dal direttore di gara, che ha estratto solo un cartellino giallo per un fallo che sembrava meritare l’espulsione diretta. Verona Inter: la dinamica del fallo di Bisseck. L’azione si è sviluppata su una rapida ripartenza del Verona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Verona Inter, clamoroso al Bentegodi: fallo da ultimo uomo di Bisseck, il difensore nerazzurro graziato da Doveri! Cosa è successo – FOTO

