Verona Inter clamoroso al Bentegodi | fallo da ultimo uomo di Bisseck il difensore nerazzurro graziato da Doveri! Cosa è successo – FOTO

Juventusnews24.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Verona Inter, polemiche al Bentegodi sul punteggio di 1-1: Bisseck ferma Giovane lanciato a rete, l’arbitro estrae solo il giallo ma era rosso. Scoppia la polemica al Bentegodi. In una partita tesa ed equilibrata, con il risultato fermo sull’1-1, l’episodio che infiamma la sfida arriva al  66° minuto  e vede protagonista il difensore dell’Inter,  Yann Bisseck. Il centrale nerazzurro è stato graziato dal direttore di gara, che ha estratto solo un cartellino giallo per un fallo che sembrava meritare l’espulsione diretta. Verona Inter: la dinamica del fallo di Bisseck. L’azione si è sviluppata su una rapida ripartenza del Verona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

