Verona Inter Chivu pensa al turnover tra difesa e centrocampo | Luis Henrique pre-allertato!

di Giuseppe Colicchia Tutte le idee del tecnico. L’ Inter scende in campo all’ora di pranzo allo Stadio Bentegodi per affrontare l’Hellas Verona, in una sfida cruciale per l’alta classifica. La squadra di Cristian Chivu, infatti, ha un’opportunità d’oro: dopo il pareggio a sorpresa del Napoli capolista contro il Como, una vittoria oggi (nel decimo turno di Serie A) permetterebbe ai nerazzurri di portarsi a un solo punto di distanza dai partenopei. Per questo, e per gestire le energie del terzo impegno in otto giorni (dopo Napoli e Fiorentina), Chivu prepara un numero maggiore di novità rispetto alle ultime uscite. 🔗 Leggi su Internews24.com

