Inter News 24 per il match di oggi al Bentegodi ad orario di pranzo. L’ Inter scende in campo all’ora di pranzo allo Stadio Bentegodi per affrontare l’Hellas Verona, in una sfida cruciale per l’alta classifica. Il pareggio a sorpresa del Napoli capolista contro il Como offre alla squadra di Cristian Chivu l’opportunità d’oro di accorciare le distanze e portarsi a un solo punto dalla vetta della classifica. Per questo, e per gestire le energie del terzo impegno in otto giorni (dopo Napoli e Fiorentina), Chivu prepara un numero maggiore di novità rispetto alle ultime uscite. 🔗 Leggi su Internews24.com

Verona Inter, Chivu ha scelto l'attacco: ecco chi sarà al fianco di Lautaro