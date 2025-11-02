Verona Inter Chivu ha scelto l’attacco | ecco chi sarà al fianco di Lautaro
Inter News 24 per il match di oggi al Bentegodi ad orario di pranzo. L’ Inter scende in campo all’ora di pranzo allo Stadio Bentegodi per affrontare l’Hellas Verona, in una sfida cruciale per l’alta classifica. Il pareggio a sorpresa del Napoli capolista contro il Como offre alla squadra di Cristian Chivu l’opportunità d’oro di accorciare le distanze e portarsi a un solo punto dalla vetta della classifica. Per questo, e per gestire le energie del terzo impegno in otto giorni (dopo Napoli e Fiorentina), Chivu prepara un numero maggiore di novità rispetto alle ultime uscite. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altre letture consigliate
Verona-Inter evoca alcuni ricordi. ? Quali? Quelli dove Correa diventava un giocatore normale. ? Triplette, doppiette, Mvp, tutto quanto. ? Per fortuna sono solo ricordi. - facebook.com Vai su Facebook
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Verona- #Inter - X Vai su X
Dove vedere Verona-Inter in tv? Dazn o Sky, orario - Il "Bentegodi" teatro della sfida dell'ora di pranzo tra i gialloblù e i nerazzurri: le possibili scelte di formazione di Zanetti e Chivu ... Da corrieredellosport.it
Probabili formazioni Verona Inter/ Quote: Chivu pensa a Zielinski e Bonny (Serie A, oggi 2 novembre 2025) - Probabili formazioni Verona Inter: ci sarà qualche modifica per Cristian Chivu nella trasferta del Bentegodi, per la decima giornata di Serie A. Scrive ilsussidiario.net
Verona-Inter: orario, probabili formazioni, diretta e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - I nerazzurri vogliono bissare il netto successo ottenuto contro la Fiorentina, gli scaligeri alla ricerca della prima vittoria in campionato ... tuttosport.com scrive