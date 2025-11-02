Verona-Inter Chivu | Far meglio è nel nostro DNA

Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per l’Inter è tempo di tornare in campo. L’obiettivo è quello di centrare il secondo successo consecutivo, dopo aver battuto la Fiorentina per 3-0. I nerazzurri vogliono dimostrare di essere sulla retta via, in un campionato mai tanto equilibrato come quest’anno. La gara di oggi è quella con il Verona, in programma alle ore 12:30 allo stadio Bentegodi. Un duello estremamente delicato, contro un cliente che vuole salvarsi e regalare al suo pubblico una domenica memorabile. La Beneamata vuole sfruttare il pareggio del Napoli con il Como, andando a -1 proprio dalla vetta. 🔗 Leggi su Forzainter.eu