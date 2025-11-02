Verona Inter bufera negli studi Sky per l’esultanza di alcuni giornalisti al gol vittoria! Pugno di ferro del direttore Ferri | la presa di posizione – VIDEO

di Giuseppe Colicchia Verona Inter, bufera negli studi Sky per l’esultanza di alcuni giornalisti al gol vittoria! Pugno di ferro del direttore Ferri – VIDEO. Il post-partita di Hellas Verona-Inter non si è infiammato solo per le polemiche arbitrali, ma anche per un clamoroso caso scoppiato negli studi di Sky Sport 24. Un video, che ha rapidamente fatto il giro del web, ha catturato un fuorionda imbarazzante: durante un servizio del telegiornale sulla vittoria della Beneamata, si sono sentite chiaramente le voci di alcuni giornalisti presenti dietro le quinte esultare al momento del decisivo autogol di Martin Frese al 95?. 🔗 Leggi su Internews24.com

