Verona Inter attimi di tensione dopo il gol di Giovane | i nerazzurri non hanno gradito quel gesto! Ecco che cosa è accaduto

Calcionews24.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Verona Inter, scintille dopo il gol di Giovane: l’esultanza accende la tensione, proteste nerazzurre in campo e in panchina Il Verona non è riuscito a strappare un prezioso pareggio contro l’Inter nonostante una splendida rete di Giovane, che risponde al vantaggio iniziale siglato da Zielinski. Il gol, arrivato poco prima dell’intervallo, non solo riapre la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

verona inter attimi di tensione dopo il gol di giovane i nerazzurri non hanno gradito quel gesto ecco che cosa 232 accaduto

© Calcionews24.com - Verona Inter, attimi di tensione dopo il gol di Giovane: i nerazzurri non hanno gradito quel gesto! Ecco che cosa è accaduto

Contenuti che potrebbero interessarti

verona inter attimi tensioneVeronaInter Diretta Tv e Streaming Live Serie A 10° Giornata - Inter in Diretta Tv e Streaming Live, 10° Giornata Serie A, Domenica 2 Novembre ore 12:30. Lo riporta stadiosport.it

Cerca Video su questo argomento: Verona Inter Attimi Tensione