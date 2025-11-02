Verona-Inter | a Zielinski risponde Giovane gialloblù vicini al sorpasso col palo di Orban |Live 1-1 al 45'

I nerazzurri sono reduci dalla vittoria con la Fiorentina e puntano ad allungare in classifica, il Verona cerca la prima vittoria. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Verona-Inter, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA - X Vai su X

Verona-Inter evoca alcuni ricordi. ? Quali? Quelli dove Correa diventava un giocatore normale. ? Triplette, doppiette, Mvp, tutto quanto. ? Per fortuna sono solo ricordi. - facebook.com Vai su Facebook

Serie A, dopo i primi 45' Verona-Inter 1-1: al 16' sblocca Zielinski e al 40' risponde Giovane - Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. Riporta msn.com

Verona-Inter, parapiglia al gol: scatta Acerbi, Zanetti chiede scusa, la profezia di Chivu - L’Inter stava controllando agevolmente il match, sbloccato dopo soli 16' quando già aveva preso controllo della partita. Lo riporta sport.virgilio.it

Verona-Inter, formazioni ufficiali e risultato LIVE - L' Inter è rimasta imbattuta in tutte le ultime 28 partite di Serie A contro l’ Hellas Verona (23 vittorie, 5 pareggi), solamente contro la Sampdoria (30 tra il 1961 e il 1977) ha registrato una serie ... Scrive sport.sky.it