Verona-Inter | a Zielinski risponde Giovane gialloblù vicini al sorpasso col palo di Orban  |Live 1-1 al 45'

Xml2.corriere.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I nerazzurri sono reduci dalla vittoria con la Fiorentina e puntano ad allungare in classifica, il Verona cerca la prima vittoria. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

verona inter zielinski rispondeSerie A, dopo i primi 45' Verona-Inter 1-1: al 16' sblocca Zielinski e al 40' risponde Giovane - Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. Riporta msn.com

Verona-Inter, parapiglia al gol: scatta Acerbi, Zanetti chiede scusa, la profezia di Chivu - L’Inter stava controllando agevolmente il match, sbloccato dopo soli 16' quando già aveva preso controllo della partita. Lo riporta sport.virgilio.it

verona inter zielinski rispondeVerona-Inter, formazioni ufficiali e risultato LIVE - L' Inter è rimasta imbattuta in tutte le ultime 28 partite di Serie A contro l’ Hellas Verona (23 vittorie, 5 pareggi), solamente contro la Sampdoria (30 tra il 1961 e il 1977) ha registrato una serie ... Scrive sport.sky.it

