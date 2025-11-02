Verona-Inter | a Zielinski risponde Giovane Ci prova di testa Pio Esposito Dentro Frattesi per Sucic |Live 1-1 

Xml2.corriere.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I nerazzurri sono reduci dalla vittoria con la Fiorentina e puntano ad allungare in classifica, il Verona cerca la prima vittoria. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

verona inter zielinski rispondeSerie A, dopo i primi 45' Verona-Inter 1-1: al 16' sblocca Zielinski e al 40' risponde Giovane - Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. msn.com scrive

verona inter zielinski rispondeVerona-Inter, formazioni ufficiali e risultato LIVE - L' Inter è rimasta imbattuta in tutte le ultime 28 partite di Serie A contro l’ Hellas Verona (23 vittorie, 5 pareggi), solamente contro la Sampdoria (30 tra il 1961 e il 1977) ha registrato una serie ... Come scrive sport.sky.it

Tensione dopo il gol di Giovane durante Verona-Inter: cosa è successo - Inter dopo il gol ed esultanza di Giovane: l'episodio con Kolarov e Acerbi coinvolti ... Come scrive gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Verona Inter Zielinski Risponde