Verona-Inter 1-2 proteste gialloblù per la mancata espulsione di Bisseck Cos’è successo
(Adnkronos) – L'Inter ha battuto il Verona al Bentegodi oggi, domenica 2 novembre, nel lunch match della decima giornata di Serie A. Per i nerazzurri gol di Zielinski e vittoria agguantata grazie all'autogol di Frese al fotofinish. A far discutere è però soprattutto un episodio arbitrale che ha coinvolto Bisseck al minuto 66. Ecco cos'è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
#VeronaInter Capolavoro di Giovane per il pareggio nel finale di tempo
Verona-Inter, dove vedere la partita in tv: gli orari
Verona-Inter 1-2, pagelle: un autogol salva Chivu al 93', beffa Hellas, Bisseck graziato, quante polemiche - 2, i top e flop: Zielinski e Calhanoglu i migliori tra i nerazzurri, bene Giovane con la rete del pareggio.
Verona Inter 1-2: i nerazzurri la sfangano al Bentegodi con un autogol al 93', ma quante polemiche per quel mancato rosso! Cosa è successo - 2, finale thriller al Bentegodi: l'autogol al 93' condanna i gialloblù, ma pesa l'errore dell'arbitro sul mancato rosso a Bisseck Una beffa atroce, un finale crudele che condanna un Ver ...
L'Inter si salva con un autogol al 93': Verona ko, Chivu a -1 dal Napoli - Nel recupero la deviazione di Frese condanna Zanetti e lancia Chivu in classifica ...