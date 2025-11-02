Verona-Inter 1-2 ma per Chivu ci sono due problemi
L’Inter vince 2-1 a Verona in maniera rocambolesca nel finale, ma la prestazione nerazzurra ha luci e ombre L’Inter si impone per 2-1 sul Verona e sale a -1 dalla vetta della classifica. Successo preziosissimo per i nerazzurri, che trovano i tre punti con una clamorosa autorete di Frese al 93?. Il successo, però, non cancella le negatività emerse dalla prestazione e che coinvolgono Chivu e i giocatori. – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Dopo il vantaggio nel primo tempo di Zielinski, il pari di Giovane, l’Inter a lungo soffre e non sembra risolverla coi cambi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Altre letture consigliate
#VeronaInter Capolavoro di Giovane per il pareggio nel finale di tempo - facebook.com Vai su Facebook
Verona-Inter, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA - X Vai su X
SERIE - Verona-Inter: 1-2, un autogol al 94' regala la vittoria ai nerazzurri - 1 il Verona nel lunch match della decima giornata del campionato di Serie A e centra la sua seconda vittoria consecutiva in campionato tornando a - Secondo msn.com
Serie A, Verona-Inter 1-2: decide l’autogol di Frese al 94'. Chivu aggancia la Roma - Il vantaggio iniziale è firmato per i nerazzurri da nel primo tempo, anche questo molto bello. Come scrive msn.com
LIVE - Hellas Verona-Inter 1-1, intervallo: gli scaligeri un osso duro, Giovane risponde alla rete di Zielinski - Il Verona vende carissima la propria pelle, e un'Inter che dopo la rete del ... msn.com scrive