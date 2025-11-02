verona inter 1 2 ma per chivu ci sono due problemi

L’Inter vince 2-1 a Verona in maniera rocambolesca nel finale, ma la prestazione nerazzurra ha luci e ombre L’Inter si impone per 2-1 sul Verona e sale a -1 dalla vetta della classifica. Successo preziosissimo per i nerazzurri, che trovano i tre punti con una clamorosa autorete di Frese al 93?. Il successo, però, non cancella le negatività emerse dalla prestazione e che coinvolgono Chivu e i giocatori. – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Dopo il vantaggio nel primo tempo di Zielinski, il pari di Giovane, l’Inter a lungo soffre e non sembra risolverla coi cambi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

