Verona-Inter 1-2 l’autorete di Frese beffa gli scaligeri in pieno recupero

Verona, 2 novembre 2025 - La ' fatal Verona ' incute sempre timore alle grandi della Serie A, compresa l' Inter, che apre bene il proprio lunch match grazie a una gemma di Zielinski, che diventa un po' un'oasi in un deserto di emozioni nonostante il diluvio del Bentegodi. Infatti, l' Hellas sale di colpi e pareggia i conti grazie al primo gol in Italia di Giovane, sfiorando addirittura il sorpasso con Orban, che a fine primo tempo colpisce il palo. È un po' il presagio della beffa, quella vera, che per i padroni di casa si sarebbe consumata nel recupero del secondo tempo: cross di Dimarco a cercare Esposito, due delle mosse varate da Chivu dalla panchina, e tocco nella propria porta di Frese a decidere una contesa che per i nerazzurri significa momentaneo aggancio alla Roma a 21 punti, a -1 dal Napoli capolista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

