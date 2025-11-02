di Dario Bartolucci Verona Inter 1-2, la squadra di Chivu beffa quella di Zanetti con un’autorete in Zona Cesarini: tre punti e secondo posto in classifica raggiunto. Tutto pronto al Bentegodi per Hellas Verona Inter, la sfida di oggi valevole per la 10^ giornata del campionato di Serie A 202526. Gli scaligeri di Paolo Zanetti sono reduci dalla sconfitta per 3 ad 1 rimediata contro il Como e si trovano al 18esimo posto in classifica con 5 punti. I nerazzurri di Cristian Chivu, reduci dal successo per 3 a 0 contro la Fiorentina, si trovano al momento al quarto posto con 18 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Verona Inter 1-2: l’autogol di Frese regala i tre punti a Chivu! Al Bentegodi i nerazzurri fanno bottino pieno