Verona Inter 1-2 | i nerazzurri la sfangano al Bentegodi con un autogol al 93? ma quante polemiche per quel mancato rosso! Cosa è successo

Verona Inter 1-2, finale thriller al Bentegodi: l’autogol al 93? condanna i gialloblù, ma pesa l’errore dell’arbitro sul mancato rosso a Bisseck. Una beffa atroce, un finale crudele che condanna un Verona generoso e premia un’ Inter cinica e fortunata. Il posticipo della decima giornata di Serie A si chiude nel modo più rocambolesco: finisce 1-2 al Bentegodi, con i nerazzurri che trovano la vittoria in pieno recupero grazie a uno sfortunato autogol, al termine di una partita tesa e macchiata da un grave errore arbitrale. Verona Inter: botta e risposta, poi la beffa. L’ Inter era riuscita a sbloccare la partita nel primo tempo, portandosi in vantaggio con un gol di Zielinski, bravo a inserirsi e a battere il portiere gialloblù. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

