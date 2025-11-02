Verona Inter 1-2 | di fortuna i nerazzurri sbancano il Bentegodi
Verona Inter 1-2. L’Inter di Cristian Chivu vince all’ultimo respiro al “Bentegodi” e porta a casa tre punti pesantissimi contro un Verona coriaceo che ha reso la vita complicata ai nerazzurri fino al 94’. Un match sofferto, deciso da un autogol di Martin Frese provocato da un guizzo di Pio Esposito, che regala a Chivu una vittoria tanto importante quanto insperata. Un primo tempo equilibrato: gioiello di Zielinski, pari di Giovane. La gara parte con un’Inter apparentemente in controllo, capace di passare in vantaggio al 16’ con una vera perla di Piotr Zielinski: un destro preciso dal limite che si infila all’incrocio, lasciando immobile Montipò. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
