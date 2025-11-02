Decima giornata di Serie A che prosegue con le sfide in programma in questa domenica 2 novembre, inaugurate dai 90 minuti svoltisi al Bentegodi, dove l’Inter si è imposta per 2-1 sul Verona. Partita decisa all’ultimo respiro da un’ autogol di Frese che condanna i padroni di casa alla sconfitta, regalando tre importantissimi punti ai nerazzurri, che salgono a quota 21, agganciando la Roma, impegnata stasera con il Milan, e accorciando ad una sola lunghezza dal Napoli. Resta invece al terzultimo posto in classifica la formazione di Zanetti, ancora a zero nella casella dei successi stagionali. Un match che i nerazzurri avevano indirizzato dalla loro parte dopo un quarto d’ora di gioco, quando il gol di Zielinski era valso il vantaggio, permettendo così una gestione migliore della gara. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Verona-Inter 1-2, Chivu soffre ma strappa i tre punti: Frese condanna gli scaligeri