Verona-Inter 1-2 Chivu soffre ma strappa i tre punti | Frese condanna gli scaligeri

Sololaroma.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Decima giornata di Serie A che prosegue con le sfide in programma in questa domenica 2 novembre, inaugurate dai 90 minuti svoltisi al Bentegodi, dove l’Inter si è imposta per 2-1 sul Verona. Partita decisa all’ultimo respiro da un’ autogol di Frese che condanna i padroni di casa alla sconfitta, regalando tre importantissimi punti ai nerazzurri, che salgono a quota 21, agganciando la Roma, impegnata stasera con il Milan, e accorciando ad una sola lunghezza dal Napoli. Resta invece al terzultimo posto in classifica la formazione di Zanetti, ancora a zero nella casella dei successi stagionali. Un match che i nerazzurri avevano indirizzato dalla loro parte dopo un quarto d’ora di gioco, quando il gol di Zielinski era valso il vantaggio, permettendo così una gestione migliore della gara. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

verona inter 1 2 chivu soffre ma strappa i tre punti frese condanna gli scaligeri

© Sololaroma.it - Verona-Inter 1-2, Chivu soffre ma strappa i tre punti: Frese condanna gli scaligeri

Altre letture consigliate

verona inter 1 2Verona-Inter 1-2, le pagelle dei nerazzurri: esulta Zielinski, ottimo Calhanoglu - Una vittoria cruciale per la corsa verso la vetta del campionato. Riporta msn.com

verona inter 1 2Verona-Inter 1-2, le pagelle: Zielinski redivivo (7), Lautaro polveri bagnate (5,5) - L’Inter di Cristian Chivu soffre ma non fallisce l’occasione a Verona, vincendo di corto muso anche nel lunch- msn.com scrive

Verona-Inter 1-2, pagelle: un autogol salva Chivu al 93', beffa Hellas, Bisseck graziato, quante polemiche - 2, i top e flop: Zielinski e Calhanoglu i migliori tra i nerazzurri, bene Giovane con la rete del pareggio. Riporta sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Verona Inter 1 2