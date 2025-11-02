Verissimo Evelina Sgarbi | In udienza per papà erano tutti contro di me

A Verissimo Evelina Sgarbi ha parlato dell'udienza che c'è stato lo scorso 28 ottobre per stabilire se il padre ha bisogno di un amministratore di sostegno. Ma adesso ha chiesto di far ricusare il giudice perché le è sembrato imparziale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Verissimo, Evelina Sgarbi: “In udienza per papà erano tutti contro di me”

