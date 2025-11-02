Verissimo Evelina Sgarbi | In udienza per papà erano tutti contro di me

Ildifforme.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Verissimo Evelina Sgarbi ha parlato dell'udienza che c'è stato lo scorso 28 ottobre per stabilire se il padre ha bisogno di un amministratore di sostegno. Ma adesso ha chiesto di far ricusare il giudice perché le è sembrato imparziale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

verissimo evelina sgarbi in udienza per pap224 erano tutti contro di me

© Ildifforme.it - Verissimo, Evelina Sgarbi: “In udienza per papà erano tutti contro di me”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Evelina Sgarbi, papà Vittorio e l'udienza per l'amministratore di sostegno: «L'ho trovato lobotomizzato e sporco, sono scioccata e schifata» - Martedì c'è stata l'udienza in tribunale dove Evelina Sgarbi ha presentato la richiesta dell'amministratore di sostegno per il papà Vittorio Sgarbi, ma dopo 3 ... msn.com scrive

verissimo evelina sgarbi udienzaEvelina Sgarbi, la figlia di Vittorio a Verissimo: l'udienza per l'amministratore di sostegno e le condizioni del padre - però, Evelina ha presentato un’istanza di ricusazione contro di lei, accusandola di eccessiva familiarità con il padre. Riporta ilmessaggero.it

verissimo evelina sgarbi udienzaVittorio Sgarbi in tribunale per l’udienza sul tutore legale. La gente grida “vergogna” alla figlia Evelina - La giudice si prende 15 giorni per decidere sul tutore legale per Sgarbi, mentre fuori dal tribunale si protesta contro la figlia ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Verissimo Evelina Sgarbi Udienza