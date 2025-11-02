Verde pubblico | Il piano previsto è troppo burocratizzato Va semplificato

Un piano del verde troppo orientato a un approccio burocratico. Questo il parere di Legambiente Carrara a seguito dello studio del nuovo regolamento del verde pubblico del Comune, sottoposto a consultazione. Gli ambientalisti hanno alcuni consigli da regalare all’amministrazione comunale per cercare di migliorare, a loro detta, questo piano. "Regolamento molto dettagliato su alcuni aspetti ma con eccessiva rigidità formale - sostiene l’associazione ambientalista - non sempre giustificati in relazione alla natura e all’entità dell’intervento. Anche l’obbligo di trasmettere la domanda tramite pec, introduce inutili complicazioni al rispetto del regolamento, costringendo il cittadino a ricorrere a un professionista per ogni intervento, anche solo per presentare la domanda di autorizzazione all’abbattimento di un albero, magari piccolo e privo di pregio". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Verde pubblico: "Il piano previsto è troppo burocratizzato. Va semplificato"

