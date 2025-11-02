ventenne investita sulle strisce da uno scooter pirata caccia ai responsabili

MONTEROTONDO – Ventenne investita sulle strisce da uno scooter pirata: è caccia ai responsabili. Falciata mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali da uno scooter fuggito via. È il drammatico episodio di pirateria stradale avvenuto nella serata di martedì 28 ottobre in via Kennedy, nel cuore di Monterotondo, dove una ragazza di vent’anni, Caterina, è rimasta gravemente ferita. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane stava attraversando la strada insieme al fidanzato quando uno scooter con due ragazzi a bordo l’ha centrata in pieno. Nell’urto, Caterina è stata sbalzata sull’asfalto, riportando diverse fratture agli arti inferiori, mentre anche uno dei due giovani in sella sarebbe caduto a terra. 🔗 Leggi su Sabinaoggi.it

