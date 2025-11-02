Venezuela-Usa guerra alla droga navi americane a 200 km E Maduro prepara la fuga
La pressione di Donald Trump contro il narcotraffico sostenuto dal regime di Maduro è sempre più forte. Senza precedenti. Nel mirino ci sono le strutture militari e di produzione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
#Venezuela Gli #StatiUniti stanno inviando anche la portaerei Uss Gerald Ford che dovrebbe arrivare a destinazione la prossima settimana. Lo riporta il #WashingtonPost, spiegando che la portaerei è accompagnata da altre 3 navi da guerra, per un totale di - facebook.com Vai su Facebook
Tensione Usa-Venezuela, l'esperto: "Guerra alla droga un pretesto, Trump vuole il controllo dell’America Latina" - X Vai su X
Venezuela-Usa, guerra alla droga, navi americane a 200 km. E Maduro prepara la fuga - La pressione di Donald Trump contro il narcotraffico sostenuto dal regime di Maduro è sempre più forte. ilmessaggero.it scrive
La nuova guerra alla droga: «Gli Usa pronti ad attaccare il Venezuela di Maduro» - Secondo i media americani, gli attacchi potrebbero essere imminenti. Da editorialedomani.it
Nave da guerra Usa davanti alle coste del Venezuela. Caracas: “Ci prepariamo a una minaccia militare” - La USS Gravely arriva a Trinidad mentre Trump intensifica la pressione militare su Caracas con l'accusa di narcotraffico ... ilfattoquotidiano.it scrive