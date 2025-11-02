venezuela usa guerra alla droga navi americane a 200 km e maduro prepara la fuga

La pressione di Donald Trump contro il narcotraffico sostenuto dal regime di Maduro è sempre più forte. Senza precedenti. Nel mirino ci sono le strutture militari e di produzione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

