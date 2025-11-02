Venezuela Usa colpiscono nave di narcotrafficanti nei Caraibi 3 morti Hegseth | Li tratteremo come Al-Qaeda – VIDEO
In acque internazionali Hegseth ha annunciato un nuovo bombardamento contro una sospetta imbarcazione appartenente al cartello della droga. In seguito all'attacco sono morti 3 uomini Un altro "attacco cinetico letale" condotto dal Dipartimento della Guerra Usa al largo delle coste venezuelane. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altre letture consigliate
Venti di guerra in Venezuela: maxi dispiegamento USA - facebook.com Vai su Facebook
È online l’ultimo numero di Risk&Strategy WEEKLY (35/25), l’approfondimento settimanale di RID News&Analisi: • Gli Ucraini colpiscono in Russia e Mosca risponde attaccando l’infrastruttura elettrica ucraina • Trump autorizza la CIA a intervenire in Ve - X Vai su X
Venezuela-Usa, guerra alla droga, navi americane a 200 km. E Maduro prepara la fuga - La pressione di Donald Trump contro il narcotraffico sostenuto dal regime di Maduro è sempre più forte. Da ilmessaggero.it
Venezuela, Usa pronti ad attaccare obiettivi militari/ Nave lanciamissili attracca a 25 miglia dalla costa - Venezuela, Usa schierano nave lanciamissili davanti alla costa, Trump potrebbe autorizzare un attacco di terra contro obiettivi usati dai narcotrafficanti ... Scrive ilsussidiario.net
Nave da guerra Usa davanti alle coste del Venezuela. Caracas: “Ci prepariamo a una minaccia militare” - La USS Gravely arriva a Trinidad mentre Trump intensifica la pressione militare su Caracas con l'accusa di narcotraffico ... Da ilfattoquotidiano.it