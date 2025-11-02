Venezuela Usa colpiscono nave di narcotrafficanti nei Caraibi 3 morti Hegseth | Li tratteremo come Al-Qaeda – VIDEO

2 nov 2025

In acque internazionali Hegseth ha annunciato un nuovo bombardamento contro una sospetta imbarcazione appartenente al cartello della droga. In seguito all'attacco sono morti 3 uomini Un altro "attacco cinetico letale" condotto dal Dipartimento della Guerra Usa al largo delle coste venezuelane. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

venezuela usa colpiscono nave di narcotrafficanti nei caraibi 3 morti hegseth li tratteremo come al qaeda 8211 video

© Ilgiornaleditalia.it - Venezuela, Usa colpiscono nave di "narcotrafficanti" nei Caraibi, 3 morti, Hegseth: "Li tratteremo come Al-Qaeda" – VIDEO

