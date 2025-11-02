Venezuela sale la tensione con gli Usa In arrivo nei Caraibi la portaerei Usa Gerald Ford Russia | Possibile invio di missili

Prosegue il dispiegamento militare statunitense nei Caraibi contro il traffico di droga, che il Venezuela considera una “minaccia di cambio di regime “. Anche se sabato 1 novembre il presidente Usa Donald Trump ha detto di non prendere in considerazione attacchi all’interno del Paese di Nicolás Maduro, smentendo così le indiscrezioni del Wall Street Journal, la tensione con il paese sudamericano rimane alta. Secondo il quotidiano di New York e il Miami Herald, la priorità statunitense è innanzitutto distruggere le strutture del Cartel de los soles. Un progetto che sarebbe imminente, e che si accompagna all’invio, rivelato dal Washington Post, della portaerei Uss Gerald Ford, che dovrebbe arrivare a destinazione la prossima settimana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Venezuela, sale la tensione con gli Usa. In arrivo nei Caraibi la portaerei Usa Gerald Ford. Russia: “Possibile invio di missili”

