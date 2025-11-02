Venezuela maxi flotta Usa davanti alle coste | Mosca condanna eccesso forma militare
I venti di guerra in Venezuela sembrano rinforzarsi sempre più, dopo che gli Stati Uniti stanno mettendo insieme il più grande dispiegamento navale nella regione dalla crisi dei missili di Cuba nel 1962. Come un flashback spaventoso, si attende anche La USS Gerald Ford salpata da Spalato arriverà la prossima settimana. Si tratta della più . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Flotta Usa davanti al Venezuela - " Vogliono rubare il nostro petrolio ", ripete il presidente Nicolas Maduro, davanti alle telecamere delle tv di Stato, invitando i venezuelani a mantenere "calma, compostezza e nervi saldi, agendo co ... Secondo msn.com