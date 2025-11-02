Venezuela-Marines il braccio di ferro cresce | nuovo strike USA in mare Iwo Jima più vicina e gelo con Trinidad e Tobago

La linea di frattura tra Caracas e le forze statunitensi si fa più netta. Nelle ultime ore il Pentagono ha confermato un nuovo strike letale contro un’imbarcazione sospettata di traffico di droga nel Mar dei Caraibi, con tre uomini uccisi. Si tratta almeno del quindicesimo attacco dall’inizio di settembre: una cadenza che, sommata ai movimenti . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Venezuela-Marines, il braccio di ferro cresce: nuovo strike USA in mare, Iwo Jima più vicina e gelo con Trinidad e Tobago

Contenuti che potrebbero interessarti

Sale la tensione tra Usa e Venezuela, il Pentagono ha riferito che il Corpo dei Marines ha condotto esercitazioni di sbarco e infiltrazione, in un momento caratterizzato dalla crescente presenza militare Usa nei Caraibi e dalle speculazioni su un possibile attac - facebook.com Vai su Facebook

Venezuela, i Marines Usa si esercitano nelle manovre di sbarco. I timori di Mosca: «Non abbiamo bisogno di nuove guerre» – Il video - X Vai su X

Sangalli e Braccio di Ferro: "Mio padre amava Marina. Trovava ispirazione e relax" - Sapere che forse, immortalato con la matita su tavola in lontananza, dietro al personaggio tanto amato da grandi e piccini, c ... lanazione.it scrive

Morto Pierluigi Sangalli, il disegnatore italiano di Braccio di Ferro - Aveva 86 anni e a darne la notizia è stata una delle quattro figlie, Elisabetta, che per tanti anni lo aveva anche ... Da ilgiorno.it

Pier Luigi Sangalli, morto il fumettista italiano di Braccio di Ferro, Topo Gigio e Geppo: aveva 86 anni - L'artista Pier Luigi Sangalli, uno dei maestri del fumetto italiano, è morto nella sua casa di Villasanta, in provincia di Monza, all'età di 86 anni. Segnala ilmattino.it