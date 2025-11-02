Venezuela le esecuzioni extragiudiziali americane e la possibile invasione Usa appoggiata da Machado | Sparare prima identificare dopo

Gli esperti avvertono che un'invasione del Venezuela potrebbe portare a una lunga e sanguinosa resistenza, destabilizzare l'intera regione latinoamericana e scatenare un'ondata migratoria ancora più massiccia. Oltre 7 milioni di venezuelani hanno già lasciato il Paese a causa delle sanzioni statunit. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Venezuela, le esecuzioni extragiudiziali americane e la possibile invasione Usa appoggiata da Machado: "Sparare prima, identificare dopo"

