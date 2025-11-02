Venezuela il Pentagono ristruttura base a Porto Rico | ampliate le piste per i B-2 E i Marines si addestrano a sbarchi e incursioni

Roma, 2 novembre 2025 - Donald Trump nega di voler attaccare il Venezuela, ma la realtà suggerisce che c’è una preparazione in corso delle forze armate Usa per un'azione militare nel Paese sudamericano. Davanti alle coste del Venezuela sta arrivando parte della flotta americana, con in testa la USS Gerald Ford, la più grande e tecnologica portaerei USS, che sarà affiancata da tre navi da guerra, e 15 tra incrociatori e cacciatorpedinieri, pronti a lanciate i temibili missili Tomahawk, e scortata da un sottomarino a propulsione nucleare. Inoltre presto a Porto Rico ci saranno i bombardieri B?1 e B?52, mentre i marines si stanno addestrando agli sbarchi proprio nell'isola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

