Venezia si spopola più rapidamente di borghi e montagne | -13% in 10 anni

Veneziatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spopolamento, desertificazione demografica. Idee e immagini che spesso associamo a borghi sperduti, a cittadine di montagna, a quelle che chiamiamo (e così sono definite dai ministeri) “aree interne”. E che invece dovremmo iniziare, anche nell'immaginario collettivo, ad associare alla Venezia. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

