Vendita di San Siro mentre slitta il rogito spuntano vincoli e un nuovo prestito

L’affare va chiuso entro il 10. Diffida ai notai: bene inalienabile. Emerge un altro creditore delle società che controllano il Milan. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Vendita di San Siro, mentre slitta il rogito spuntano vincoli e un nuovo prestito

