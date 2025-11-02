Vendi su Vinted Ebay e altre piattaforme? Quando scattano i controlli del Fisco
Sempre più persone si trovano a vendere e ad acquistare su comode piattaforme online come Vinted, Ebay, Subito.it e tante altre. Sono soluzioni pratiche e veloci, assolutamente performanti, che piacciono molto agli utenti del web. Di recente, però, certi scambi hanno cominciato ad attirare l'attenzione del Fisco, dal momento che alcuni furbetti stanno usando questi spazi per evadere, celando vere e proprie attività commerciali. Eurispes, ente privato che opera nel campo della ricerca politica, economica e sociale, ha da poco rilasciato un report intitolato Il fisco nel mondo virtuale in cui evidenzia il fenomeno, spiegando come certi soggetti sfruttino le piattaforme per portare avanti determinati affari non proprio a norma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
